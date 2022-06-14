«Нормальный турнир «Большого шлема». Дмитриева — о допуске россиян до US Open

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить российских игроков до US Open – 2022 в нейтральном статусе.

«Не могу сказать, что я думала над тем, допустят нас или нет. Я была уверена, что наши ребята сыграют на US Open, потому что это нормальный турнир «Большого шлема». Он особенный – и повёл себя особенно. По сути, они с самого начала сказали, что ребята будут выступать, но только без флагов», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Турнир «Большого шлема» на хардовом покрытии пройдёт в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом у мужчин является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, у женщин — 19-летняя британка Эмма Радукану.