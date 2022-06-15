«У кого лучше пресс?» Паула Бадоса выложила селфи с возлюбленным из тренажёрного зала

Третья ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке, сделанном в тренажёрном зале, 24-летняя Бадоса стоит рядом со своим возлюбленным, 31-летним кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.
«У кого лучше пресс?» — подписала она фото. Спортсменка предложила два варианта ответа: «У Паулы» и «Конечно, у Паулы».
Фото: из личного архива паулы бадосы
На Открытом чемпионате Франции, который проходил с 22 мая по 5 июня, Паула Бадоса добралась до третьего круга. В матче 1/16 финала «Ролан Гаррос» испанская спортсменка проиграла представительнице России Веронике Кудерметовой. Она не смогла закончить матч из-за травмы. В первом раунде Бадоса прошла француженку Фиону Ферро, а во втором — словенку Каю Юван.
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