Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев: Медведев должен обыгрывать Ивашко во втором круге за счёт класса

Тарпищев: Медведев должен обыгрывать Ивашко во втором круге за счёт класса
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева и представителя Беларуси Ильи Ивашко во втором круге травяного турнира в Галле (Германия). Матч Медведев — Ивашко состоится завтра, 16 июня.

«По логике, он должен обыгрывать за счёт класса. Расценивать результат сложно в том плане, что не основные турниры. Здесь отрабатываются те данные, которые пригодятся в перспективе. Судить о качестве игры, насколько хорошо или плохо сыграли, нет смысла», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Медведев разгромом соперника отметил возвращение на вершину. Ему понадобился всего час Медведев разгромом соперника отметил возвращение на вершину. Ему понадобился всего час

Также посмотрите видео, как Рафаэль Надаль передвигается на костылях через два дня после победы на «Ролан Гаррос»:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022