Тарпищев: Медведев должен обыгрывать Ивашко во втором круге за счёт класса
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева и представителя Беларуси Ильи Ивашко во втором круге травяного турнира в Галле (Германия). Матч Медведев — Ивашко состоится завтра, 16 июня.
«По логике, он должен обыгрывать за счёт класса. Расценивать результат сложно в том плане, что не основные турниры. Здесь отрабатываются те данные, которые пригодятся в перспективе. Судить о качестве игры, насколько хорошо или плохо сыграли, нет смысла», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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