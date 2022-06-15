Денис Шаповалов потерпел пятое поражение подряд

15-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов не сумел пробиться во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В стартовом матче Шаповалов (6) проиграл американцу Томми Полу со счётом 4:6, 6:2, 4:6. Отметим, что решающий сет поединка был перенесён не сегодняшний день, 15 июня из-за того, что вчера матч начался поздно. Для Дениса это пятое поражение подряд в туре, считая «Ролан Гаррос».

Встреча Шаповалова с Полом продлилась 2 часа 2 минуты. Шаповалов одиннадцать раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Пола один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Призовой фонд турнира в Лондоне составил € 2 134 520. Его действующим чемпионом является итальянец Маттео Берреттини.