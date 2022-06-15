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Денис Шаповалов потерпел пятое поражение подряд

Денис Шаповалов потерпел пятое поражение подряд
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15-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов не сумел пробиться во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В стартовом матче Шаповалов (6) проиграл американцу Томми Полу со счётом 4:6, 6:2, 4:6. Отметим, что решающий сет поединка был перенесён не сегодняшний день, 15 июня из-за того, что вчера матч начался поздно. Для Дениса это пятое поражение подряд в туре, считая «Ролан Гаррос».

Встреча Шаповалова с Полом продлилась 2 часа 2 минуты. Шаповалов одиннадцать раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Пола один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Призовой фонд турнира в Лондоне составил € 2 134 520. Его действующим чемпионом является итальянец Маттео Берреттини.

Лондон. 1-й круг
15 июня 2022, среда. 16:40 МСК
Денис Шаповалов
15
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		2 6
         
Томми Пол
35
США
Томми Пол
Т. Пол
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