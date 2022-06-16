Серена Уильямс опубликовала пост после объявления об участии в Уимблдоне

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Ранее Уильямс объявила, что примет участие в Уимблдонском теннисном турнире 2022 года. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
«От рассвета до заката. Чувствую себя достаточно уверенно, чтобы осмелиться стать лучшей», — написала Серена.
Ранее Серена Уильямс получила уайлд-кард от Уимблдона. Последний титул на турнире «Большого шлема» американка завоевала в 2017 году, когда обыграла со счётом 6:4, 6:4 свою сестру Винус в финале Открытого чемпионата Австралии. Примечательно, что в том же году Уильямс впервые стала мамой.
Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»:
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