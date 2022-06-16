Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Карена Хачанова в четвертьфинал турнира в Галле

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над сербом Ласло Джере во втором круге травяного турнира в Галле (Германия). Хачанов обыграл Джере со счётом 7:6 (7:4), 6:4 и вышел в четвертьфинал.

«Карен по силе обыграл своего соперника. Подавал хорошо, что очень на важно на траве. Поэтому в победе Хачанова ничего удивительного нет. Но турнир есть турнир. Я уже подчёркивал, что это не главное соревнование. В начале игры все играют хорошо, когда свежие. Не было опасений, что Хачанов мог отдать первый сет.

Басилашвили или Отте в следующем матче? Карен набирает. Если будет держать подачу — пройдёт в полуфинал. Эти игроки ему по зубам», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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