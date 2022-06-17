Винус Уильямс снялась с Уимблдона
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс снялась с Уимблдона. Турнир пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 27 июня по 10 июля.
«Я надеюсь на то, что на Уимблдоне сыграет Серена, поможет уладить ситуацию в отношении фамилии Уильямс», — приводятся слова Винус Уильямс в «твиттере» журналиста The New York Times Кристофера Клэри.
Сегодня, 17 июня, Уильямс-старшей исполнилось 42 года. Она пять раз выигрывала Уимблдонский теннисный турнир, а также дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США. На Australian Open Винус Уильямс доходила до финала, а на «Ролан Гаррос» — один раз.
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