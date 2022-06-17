Дарья Касаткина уступила Марии Саккари в четвертьфинале в Берлине, проиграв первый сет 0:6

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в четвертьфинальном матче турнира в Берлине (Германия), в котором её соперницей была гречанка Мария Саккари. Касаткина, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, проиграла Саккари (6) со счётом 0:6, 3:6.

На счету Касаткиной лишь один эйс и пять двойных ошибок. Российская спортсменка использовала два брейк-пойнта из четырёх (50%). Что касается Саккари, то у неё три эйса и одна ошибка на подаче. Она реализовала семь брейк-пойнтов из 16 (44%).

В полуфинале турнира в Берлине Саккари сыграет либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой, либо со швейцаркой Белиндой Бенчич. В других четвертьфиналах сыграют Каролина Плишкова (Чехия) — Кори Гауфф (США) и Онс Жабер (Тунис) — Александра Саснович (Беларусь).