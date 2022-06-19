Медведев высказался о разнице в призовых на турнирах ATP и WTA-500, вспомнив слова Надаля

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о неравенстве в призовых на турнирах ATP-500 в Галле (Германия) и WTA-500 в Берлине (Германия).

Призовой фонд мужских соревнований составил € 2 134 520, женских – € 611 210.

«Я помню, Рафа (Надаль) как-то говорил об этом в Барселоне в 2019 году, где я дошёл до финала.

Если честно, это вопрос либо к президенту WTA, либо к турниру в Берлине. Я понятия не имею, почему там такие маленькие призовые. Связано ли это с телеправами или со спонсорами, не знаю. Я был бы рад, если бы они в Берлине получили больше, чем мы здесь. Так что у меня нет правильного ответа.

Вообще я заговорил о Рафе – не помню его точные слова. Мне не так часто задают этот вопрос, поэтому я не против ответить, а он, по-моему, сказал, что устал от этого вопроса и просто делает свою работу. И он точно сказал: «Если я получу больше, чем женщины, что ж, здорово для меня. Но что я могу сделать? Если они получат больше, тоже здорово, и я просто продолжу делать свою работу».

Я могу сказать то же самое. Я был бы рад, если бы чемпионка Берлина получила миллион. Я не против. Но я не знаю, почему так происходит», — сказал Медведев после выхода в финал турнира в Галле.