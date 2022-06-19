Хольгер Руне: молодой Роджер Федерер вёл себя, возможно, в 40 раз хуже меня

28-я ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне объяснил частые эмоциональные вспышки на корте.
«Просто все люди разные, и я считаю, что это здорово. Если бы все были одинаковыми и думали одинаково, жить в этом мире было бы ужасно. Здорово, что мы такие, какие есть.
Я невероятно увлечён этим спортом и иногда слишком сильно это показываю. Но мне 19, я ещё молод и каждый день работаю, чтобы у меня был только позитивный настрой, и это постепенный процесс.
Если посмотреть на молодого Роджера Федерера, то он вёл себя, возможно, в 40 раз хуже меня – а он один из самых обожаемых теннисистов. Думаю, у меня много времени, чтобы улучшить имидж.
Я играю с большой страстью, и мне кажется, что зрителям на турнирах нравится смотреть мои матчи. Они болеют за меня, и все зрители поддерживали меня и против Циципаса, и против Рууда на «Ролан Гаррос», так что, пожалуй, я что-то делаю правильно», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.
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