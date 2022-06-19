Янник Синнер снялся для обложки журнала в роскошных образах от Gucci

13-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся для обложки специального выпуска журнала ICON «Спортивный культ».
На фото Синнер позирует в образах коллекции Gucci Love Parade, созданной Алессандро Микеле.
Синнер готовится выступить на травяном турнире категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). Для итальянца данный турнир станет первым после «Ролан Гаррос» — 2022. Во втором круге Янник сыграет с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) – Томми Пол (США).
Синнер – чемпион пяти турниров на уровне ATP, дважды выходил в четвертьфиналы турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» – 2020 и Открытого чемпионата Австралии – 2022). Янник с 13 лет тренировался у известного итальянского специалиста, экс-наставника Марии Шараповой Рикардо Пьятти. По ходу текущего сезона Синнер и Пьятти расстались.
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