Янник Синнер снялся для обложки журнала в роскошных образах от Gucci

13-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся для обложки специального выпуска журнала ICON «Спортивный культ».

На фото Синнер позирует в образах коллекции Gucci Love Parade, созданной Алессандро Микеле.

Синнер готовится выступить на травяном турнире категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). Для итальянца данный турнир станет первым после «Ролан Гаррос» — 2022. Во втором круге Янник сыграет с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) – Томми Пол (США).

Синнер – чемпион пяти турниров на уровне ATP, дважды выходил в четвертьфиналы турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» – 2020 и Открытого чемпионата Австралии – 2022). Янник с 13 лет тренировался у известного итальянского специалиста, экс-наставника Марии Шараповой Рикардо Пьятти. По ходу текущего сезона Синнер и Пьятти расстались.