Ольховский предположил, чего не хватило Медведеву для победы в финале турнира в Галле

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в финале травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). Он уступил поляку Хуберту Хуркачу со счётом 1:6, 4:6.
«Ожидания до начала финала были такие, что матч будет близким и по счёту, и по игре. Но исходя из того, что мы увидели, Хуркач был явно сильнее Медведева за счёт подачи. Он играл острее, подавал чисто и по игре смотрелся интереснее.
Что не получилось у Медведева? Тяжело играть против таких соперников, как поляк. Нужно постоянно держать подачу. Когда Даня проиграл второй гейм, на него оказывалось некоторое давление, что он должен показать что-то такое, чего не было в предыдущих матчах. Возможно, это и сказалось на результате», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 19 июня 2022
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