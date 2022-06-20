Каролина Плишкова оценила шансы Серены Уильямс выиграть Уимблдон

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, представительница Чехии Каролина Плишкова рассказала, как оценивает шансы 23-кратной чемпионки ТБШ Серены Уильямс одержать победу на Уимблдоне-2022. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Напомним, 40-летняя Уильямс не выходила на корт с Уимблдона-2021. По словам Плишковой, Серене придётся очень сложно.

«Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как она играла. Прошёл год? Прошло много времени, и она уже не очень молода. Телу тоже нужно время, чтобы вернуться в форму. Играть матчи на турнирах — это не то же самое, что тренироваться.

Думаю, что для неё это будет сложно, очень сложно, независимо от того, какой она игрок. Но, конечно, она потрясающий игрок, она так многого добилась, и даже теперь многие спортсменки будут очень бояться играть с ней», — приводит слова Плишковой The Independent.

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