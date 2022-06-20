«Поняла, что сделала всё, мне достаточно». Макарова — о решении завершить карьеру

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка Екатерина Макарова рассказала о причинах завершения карьеры.

«Мне всегда было интересно, как спортсмены понимают, что пришло время закончить с профессиональным спортом. У меня это произошло плюс-минус спонтанно: за три месяца до я поняла, что всё, я сделала всё, что могла, мне достаточно, мне кайфово. Поэтому абсолютно легко получилось выйти из профессионального спорта и перестроиться. Я не скучаю, потому что у меня чёткая мысль — достаточно», — приводит слова Екатерины Макаровой «Спорт-экспресс».

Макарова является экс восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшим лидером парного рейтинга WTA. В 2016 году Макарова выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в паре с соотечественницей Еленой Весниной. В одиночном разряде Екатерина выиграла три турнира WTA. Екатерина завершила карьеру в 2020 году после турнира в Санкт-Петербурге.