«Поняла, что сделала всё, мне достаточно». Макарова — о решении завершить карьеру

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка Екатерина Макарова рассказала о причинах завершения карьеры.
«Мне всегда было интересно, как спортсмены понимают, что пришло время закончить с профессиональным спортом. У меня это произошло плюс-минус спонтанно: за три месяца до я поняла, что всё, я сделала всё, что могла, мне достаточно, мне кайфово. Поэтому абсолютно легко получилось выйти из профессионального спорта и перестроиться. Я не скучаю, потому что у меня чёткая мысль — достаточно», — приводит слова Екатерины Макаровой «Спорт-экспресс».
Макарова является экс восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшим лидером парного рейтинга WTA. В 2016 году Макарова выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в паре с соотечественницей Еленой Весниной. В одиночном разряде Екатерина выиграла три турнира WTA. Екатерина завершила карьеру в 2020 году после турнира в Санкт-Петербурге.
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