Кирьос стал первым клиентом спортивного агентства Наоми Осаки

Австралийский теннисист Ник Кирьос подписал контракт с агентством Evolve, запущенным Наоми Осакой и её агентом Стюартом Дьюгуидом. Об этом сообщает журналист Бен Розенберг в «Твиттере».
Отметим, Кирьос стал первым клиентом спортивного агентства. Ранее австралиец был клиентом Дьюгуида, когда тот ещё работал в IMG.
Напомним, бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака создала собственную организацию под названием Evolve, которая будет способствовать продвижению теннисистов.
Кирьос на данный момент занимает 45-е место в рейтинге ATP. Ближайший матч он проведёт с Ласло Джере завтра, 21 июня, на турнире в Мальорке (Испания). Осака провела свой последний матч 23 мая на Открытом чемпионате Франции. Тогда она уступила американке Аманде Анисимовой.
- 20 июня 2022
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