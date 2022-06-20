Кирьос стал первым клиентом спортивного агентства Наоми Осаки

Австралийский теннисист Ник Кирьос подписал контракт с агентством Evolve, запущенным Наоми Осакой и её агентом Стюартом Дьюгуидом. Об этом сообщает журналист Бен Розенберг в «Твиттере».

Отметим, Кирьос стал первым клиентом спортивного агентства. Ранее австралиец был клиентом Дьюгуида, когда тот ещё работал в IMG.

Напомним, бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака создала собственную организацию под названием Evolve, которая будет способствовать продвижению теннисистов.



Кирьос на данный момент занимает 45-е место в рейтинге ATP. Ближайший матч он проведёт с Ласло Джере завтра, 21 июня, на турнире в Мальорке (Испания). Осака провела свой последний матч 23 мая на Открытом чемпионате Франции. Тогда она уступила американке Аманде Анисимовой.