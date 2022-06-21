Николай Давыденко объяснил, как ему удалось победить Рафаэля Надаля по личным встречам

Четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, россиянин Николай Давыденко рассказал, как ему удалось остаться впереди 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля в личном противостоянии. Давыденко и Надаль сыграли 11 матчей в рамках ATP, счёт 6-5 в пользу россиянина.

«В теннисе всё дело в том, насколько соперник подходит тебе по стилю. Моя игра была проблемой для Надаля на харде, у меня с ним не было сложностей. С другой стороны, я никогда не мог победить Джеймса Блейка на харде, потому что он сильно бил и пытался выиграть очко за два-три удара.

Со специалистами по грунту — испанцами и аргентинцами — матчи на харде мне давались легче всего, потому что они стремятся к долгим розыгрышам. Мне было тяжело справляться с американцами, которые сильно и прямо били, сокращая розыгрыш», — приводит слова Давыденко Sportklub.rs.

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