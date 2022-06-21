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Николай Давыденко объяснил, как ему удалось победить Рафаэля Надаля по личным встречам

Николай Давыденко объяснил, как ему удалось победить Рафаэля Надаля по личным встречам
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Четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, россиянин Николай Давыденко рассказал, как ему удалось остаться впереди 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля в личном противостоянии. Давыденко и Надаль сыграли 11 матчей в рамках ATP, счёт 6-5 в пользу россиянина.

«В теннисе всё дело в том, насколько соперник подходит тебе по стилю. Моя игра была проблемой для Надаля на харде, у меня с ним не было сложностей. С другой стороны, я никогда не мог победить Джеймса Блейка на харде, потому что он сильно бил и пытался выиграть очко за два-три удара.

Со специалистами по грунту — испанцами и аргентинцами — матчи на харде мне давались легче всего, потому что они стремятся к долгим розыгрышам. Мне было тяжело справляться с американцами, которые сильно и прямо били, сокращая розыгрыш», — приводит слова Давыденко Sportklub.rs.

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