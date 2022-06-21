Отстранённая Арина Соболенко заявила, что не будет смотреть Уимблдон

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что не будет смотреть Уимблдон 2022 года. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Один из подписчиков спросил Соболенко, будет ли она смотреть Уимблдон.

«Нет! Я не хочу плакать», — написала Арина в своих социальных сетях.

Напомним, российские и белорусские теннисисты отстранены от Уимблдона 2022 года. Это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают спортсменам выступать в нейтральном статусе. За такое решение ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.

В 2021 году победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович, в женском — австралийка Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.

USTA официально допустила россиян до участия в US Open: