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Отстранённая Арина Соболенко заявила, что не будет смотреть Уимблдон

Отстранённая Арина Соболенко заявила, что не будет смотреть Уимблдон
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Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что не будет смотреть Уимблдон 2022 года. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Один из подписчиков спросил Соболенко, будет ли она смотреть Уимблдон.

«Нет! Я не хочу плакать», — написала Арина в своих социальных сетях.

Напомним, российские и белорусские теннисисты отстранены от Уимблдона 2022 года. Это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают спортсменам выступать в нейтральном статусе. За такое решение ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.

В 2021 году победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович, в женском — австралийка Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.

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