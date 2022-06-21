«Порой не понимаю, что у него в голове». Давыденко — о скандале с Джоковичем в Австралии

Четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, россиянин Николай Давыденко поделился мнением о скандале с участием 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

Напомним, в январе Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Australian Open. Его со скандалом депортировали из страны.

«Не понимаю, что он пытался сделать. Я поддерживал его, но он был против всей страны, против всего мира. Не имеет значения, номер один ты или кто-то ещё, но ещё до того, как он приземлился, у меня было ощущение, что он не будет играть.

Порой я не понимаю, что творится у него в голове. Обычно сербы и русские имеют одинаковый менталитет, но мне кажется, что Новак то ли немец, то ли итальянец (смеётся)», — приводит слова Давыденко Sportklub.rs.

USTA официально допустила россиян до участия в US Open: