Давыденко: думаю, Федерер играет в Базеле, чтобы завершить там свою карьеру

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко поделился мнением о том, когда швейцарец Роджер Федерер завершит карьеру.

«Федерер был моим самым сложным соперником. Почему? Его удар справа был чрезвычайно быстрым, а подача – очень точной, я не мог добиться какого-либо контроля в игре с ним.



Две победы над Федерером? У меня было так много возможностей против Федерера, но он всегда выглядел лучше ближе к концу сетов. У меня были сет-пойнты, я добивался тай-брейков, но потом я всегда проигрывал. Но не в Лондоне. В тот раз я почувствовал, что пришло моё время победить его, и мне тоже немного повезло.



После этого мой менталитет изменился, поэтому я легко обыграл его в Дохе и в нашем следующем матче. В тот раз я чувствовал, что могу победить его. Не секрет, что у меня были проблемы с психикой, когда я встречался с Федерером.



Федерер собирается вернуться конкурентоспособным? Думаю, что он играет в Базеле, чтобы завершить там свою карьеру. Это моё мнение», – цитирует Давыденко Claytennis.com.