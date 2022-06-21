Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Давыденко: думаю, Федерер играет в Базеле, чтобы завершить там свою карьеру

Давыденко: думаю, Федерер играет в Базеле, чтобы завершить там свою карьеру
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде российский теннисист Николай Давыденко поделился мнением о том, когда швейцарец Роджер Федерер завершит карьеру.

«Федерер был моим самым сложным соперником. Почему? Его удар справа был чрезвычайно быстрым, а подача – очень точной, я не мог добиться какого-либо контроля в игре с ним.

Две победы над Федерером? У меня было так много возможностей против Федерера, но он всегда выглядел лучше ближе к концу сетов. У меня были сет-пойнты, я добивался тай-брейков, но потом я всегда проигрывал. Но не в Лондоне. В тот раз я почувствовал, что пришло моё время победить его, и мне тоже немного повезло.

После этого мой менталитет изменился, поэтому я легко обыграл его в Дохе и в нашем следующем матче. В тот раз я чувствовал, что могу победить его. Не секрет, что у меня были проблемы с психикой, когда я встречался с Федерером.

Федерер собирается вернуться конкурентоспособным? Думаю, что он играет в Базеле, чтобы завершить там свою карьеру. Это моё мнение», – цитирует Давыденко Claytennis.com.

Новость по теме
Роджер Федерер ответил, планирует ли выступать в туре в 2023 году
В 2009 году Николай Давыденко выиграл Итоговый турнир ATP. Первым из россиян! В 2009 году Николай Давыденко выиграл Итоговый турнир ATP. Первым из россиян!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022