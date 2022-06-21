Костюк прошла в третий раунд турнира в Истбурне, выиграв у 15-й ракетки мира Крейчиковой

79-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк выиграла у чешки Барборы Крейчиковой на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Англия). Встреча началась ещё вчера, 20 июня, но из-за темноты после второго сета доигровку встречи решили перенести.
Украинка пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Крейчиковой один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
Следующей соперницей украинской теннисистки станет победитель пары Хиль Белен Тайхман – Хэрриет Дарт.
Напомним, на данный момент Костюк занимает 79-е место в рейтинге WTA, в то время как Крейчикова располагается на 15-й строчке.
Ранее по ходу турнира Костюк обыграла Викторию Голубич в двух сетах.
- 21 июня 2022
-
16:01
-
15:58
-
15:55
-
14:22
-
13:41
-
12:20
-
12:01
-
11:02
-
10:46
-
10:41
-
10:31
-
10:26
-
10:13
-
10:06
-
09:31
-
08:31
-
08:22
-
08:16
-
08:08
-
07:47
-
07:39
-
02:53
-
00:20
-
00:07
- 20 июня 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:41
-
22:56
-
22:35
-
22:19
-
21:46
-
21:25
-
20:53
-
20:18
-
19:51