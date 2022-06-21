Костюк прошла в третий раунд турнира в Истбурне, выиграв у 15-й ракетки мира Крейчиковой

79-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк выиграла у чешки Барборы Крейчиковой на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Англия). Встреча началась ещё вчера, 20 июня, но из-за темноты после второго сета доигровку встречи решили перенести.



Украинка пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Крейчиковой один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей украинской теннисистки станет победитель пары Хиль Белен Тайхман – Хэрриет Дарт.



Напомним, на данный момент Костюк занимает 79-е место в рейтинге WTA, в то время как Крейчикова располагается на 15-й строчке.



Ранее по ходу турнира Костюк обыграла Викторию Голубич в двух сетах.