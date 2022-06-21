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Костюк прошла в третий раунд турнира в Истбурне, выиграв у 15-й ракетки мира Крейчиковой

Костюк прошла в третий раунд турнира в Истбурне, выиграв у 15-й ракетки мира Крейчиковой
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79-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк выиграла у чешки Барборы Крейчиковой на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Англия). Встреча началась ещё вчера, 20 июня, но из-за темноты после второго сета доигровку встречи решили перенести.

Украинка пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Крейчиковой один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Истбурн (ж). 2-й круг
21 июня 2022, вторник. 15:10 МСК
Марта Костюк
79
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Барбора Крейчикова
15
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Следующей соперницей украинской теннисистки станет победитель пары Хиль Белен Тайхман – Хэрриет Дарт.

Напомним, на данный момент Костюк занимает 79-е место в рейтинге WTA, в то время как Крейчикова располагается на 15-й строчке.

Ранее по ходу турнира Костюк обыграла Викторию Голубич в двух сетах.

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