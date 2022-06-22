Филипп Кольшрайбер провёл последний матч в карьере
Поделиться
38-летний немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер, занимающий 230-е место в рейтинге ATP, провёл последний матч в карьере. Во втором матче квалификации Уимблдона немец уступил казахстанскому теннисисту Михаилу Бублику со счётом 7:6, 3:6, 4:6.
Ранее спортсмен заявил, что завершит карьеру после Уимблдона.
Впервые немец сыграл на турнире ATP в апреле 2002 года. Всего на счету Кольшрайбера восемь турниров ATP в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» его лучший результат – четвертьфинал Уимблдона-2012. Максимальная позиция в рейтинге – 16-я.
Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранила российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне-2022. ATP и WTA в ответ лишили турнир рейтинговых очков.
Новость по темеФилипп Кольшрайбер завершит карьеру после Уимблдона
Комментарии
- 22 июня 2022
-
18:05
-
17:49
-
17:38
-
16:35
-
16:24
-
15:14
-
15:09
-
14:31
-
14:00
-
13:44
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:27
-
13:19
-
13:05
-
13:02
-
12:27
-
11:15
-
10:30
-
10:19
-
10:09
-
09:03
-
08:39
-
08:26
-
08:19
-
07:57
-
07:33
-
07:28
-
01:55
- 21 июня 2022
-
23:56
-
23:00
-
22:39
-
22:05
-
21:55
Партнерский контент