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Филипп Кольшрайбер провёл последний матч в карьере

Филипп Кольшрайбер провёл последний матч в карьере
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38-летний немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер, занимающий 230-е место в рейтинге ATP, провёл последний матч в карьере. Во втором матче квалификации Уимблдона немец уступил казахстанскому теннисисту Михаилу Бублику со счётом 7:6, 3:6, 4:6.

Ранее спортсмен заявил, что завершит карьеру после Уимблдона.

Впервые немец сыграл на турнире ATP в апреле 2002 года. Всего на счету Кольшрайбера восемь турниров ATP в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» его лучший результат – четвертьфинал Уимблдона-2012. Максимальная позиция в рейтинге – 16-я.

Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранила российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне-2022. ATP и WTA в ответ лишили турнир рейтинговых очков.

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