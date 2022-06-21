Тони Надаль: почти невозможно, чтобы Рафа когда-нибудь сыграл на моём турнире в Мальорке

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, рассказал о турнире в Мальорке, которым он руководит.

«Мы очень рады, турнир становится популярнее. В этом году приехали Медведев, Циципас, Баутиста, Шаповалов, Карреньо-Буста… Сложно, потому что турнир очень близко к «Уимблдону», хотя он служит подготовкой, потому что условия похожи на уимблдонские.

Может ли Рафаэль сыграть на этом турнире? Почти невозможно, чтобы Рафаэль сыграл, потому что ему нужен отдых перед «Большим шлемом». За неделю до этого он предпочитает спокойно тренироваться и не участвовать в соревнованиях.



Сейчас он в порядке. Думаю, он будет одним из фаворитов, главным остаётся Джокович, а также Хуркач или Берреттини. Если тебе посчастливилось пройти первую неделю, со второй – конкуренция становится очень высокой. Лечение работает, Рафаэль вполне доволен, и мы уверены, что всё пройдёт хорошо», – цитирует Тони Надаля Marca.