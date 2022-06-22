Ванкувер примет Кубок Лэйвера в 2023 году, Берлин — в 2024-м
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Стали известны города, в которых состоятся Кубок Лэйвера — 2023 и Кубок Лэйвера — 2024. В 2023-м организатором выступит канадский Ванкувер, на следующий год турнир состоится в немецком Берлине.
«Мы рады провести Кубок Лэйвера в 2023 году в Ванкувере, прекрасном городе, который известен проведением крупных спортивных мероприятий. Кроме того, мы впервые приедем на Запад. А затем, в 2024 году, мы с нетерпением ждём проведения мероприятия в Берлине, одном из самых крутых городов Европы.
Оба города являются исключительными, прогрессивными направлениями с невероятными удобствами и богатым культурным наследием, а также процветающими теннисными сообществами», — цитирует генерального директора турнира Стива Закса Sky Sports.
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