«Это последняя». Арина Соболенко показала фотографию в купальнике

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок в купальнике.
«Это последняя», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива арины соболенко
24-летняя Соболенко — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2021, Открытый чемпионат США — 2021); победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); победительница 16 турниров WTA (из них 10 — в одиночном разряде), финалистка Кубка Федерации (2017) в составе сборной Беларуси; бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира в парном разряде.
USTA официально допустила россиян до участия в US Open:
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