Серена Уильямс и Онс Жабер прокомментировали выход в полуфинал в паре в Истбурне

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс и третий номер рейтинга WTA, представительница Туниса Онс Жабер, выступающие в парном разряде на турнире в Истбурне (Великобритания), прокомментировали выход в полуфинал.

Вчера, 22 июня, Уильямс и Жабер вышли в полуфинал в Истбурне. Во встрече 1/4 финала они обыграли японку Суко Аояму и представительницу Тайваня Чжань Хаоцин со счётом 6:2, 6:4. В полуфинале они сыграют с парой Александра Крунич/Магда Линетт (Сербия/Польша).

«Как по мне, ощущения в порядке. Мы играли намного лучше (чем в первом круге. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, сейчас мы привыкаем друг к другу. Честно говоря, я готова к большему количеству турниров», — приводит слова Жабер пресс-служба WTA.

«Я тоже. Я правда хорошо потренировалась перед Уимблдоном и перед этим турниром. Я хорошо била по мячу, просто тренировалась, и это сработало. Считаю, что хорошо подавала. Я очень усердно работала над этим», — сказала Уильямс.

«Считаю, что учусь у лучших, как лучше подавать», — добавила Жабер.

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