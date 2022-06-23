Э. Имер: отца вдохновляли сёстры Уильямс. Он хотел, чтобы в туре было два таких же брата

Шведский теннисист Элиас Имер рассказал о том, что он, его отец и брат Микаэль были фанатами Винус и Серены Уильямс.

«Мы с братом всегда говорили, что нашего отца вдохновляли сёстры Уильямс, потому что он видел двух сестёр и хотел, чтобы в туре было два брата. Это была его первая мысль.

В детстве мы постоянно смотрели их по телевизору. У них сумасшедшие достижения на корте, они добились всего. Серена продолжает идти к своим целям, она настоящая чемпионка, я действительно так считаю», — приводит слова Имера официальный сайт Уимблдона.

Напомним, сегодня, 23 июня, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс и третий номер рейтинга WTA представительница Туниса Онс Жабер, выступавшие в парном разряде на турнире в Истбурне (Великобритания), снялись с турнира из-за травмы правого колена Жабер.

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