Э. Имер: отца вдохновляли сёстры Уильямс. Он хотел, чтобы в туре было два таких же брата

Шведский теннисист Элиас Имер рассказал о том, что он, его отец и брат Микаэль были фанатами Винус и Серены Уильямс.
«Мы с братом всегда говорили, что нашего отца вдохновляли сёстры Уильямс, потому что он видел двух сестёр и хотел, чтобы в туре было два брата. Это была его первая мысль.
В детстве мы постоянно смотрели их по телевизору. У них сумасшедшие достижения на корте, они добились всего. Серена продолжает идти к своим целям, она настоящая чемпионка, я действительно так считаю», — приводит слова Имера официальный сайт Уимблдона.
Напомним, сегодня, 23 июня, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс и третий номер рейтинга WTA представительница Туниса Онс Жабер, выступавшие в парном разряде на турнире в Истбурне (Великобритания), снялись с турнира из-за травмы правого колена Жабер.
Как Серена Уильямс готовится к Уимблдону
- 23 июня 2022
-
16:44
-
16:37
-
16:01
-
15:49
-
14:34
-
14:00
-
13:25
-
13:01
-
13:01
-
12:26
-
12:12
-
12:01
-
11:35
-
11:11
-
10:51
-
10:06
-
09:46
-
09:28
-
08:36
-
08:28
-
08:21
-
08:16
-
08:07
-
08:04
-
07:27
-
01:58
-
00:44
- 22 июня 2022
-
23:56
-
23:05
-
22:49
-
22:23
-
21:59
-
21:38
-
21:25
-
21:18