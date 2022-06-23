Медведев в двух сетах уступил Баутиста-Агуту и не смог защитить титул на Мальорке

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире на Мальорке (Испания). В матче 1/4 финала он уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 2:6.

Встреча на травяном турнире продолжалась 1 час 10 минут. Первая ракетка мира Медведев трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, не сделал ни одного эйса, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести.



Медведев был действующим победителем этого турнира. Таким образом, теперь россиянин не сможет защитить титул.



В полуфинале турнира Баутиста-Агут встретится с победителем матча Антуан Белье (Швейцария) — Таллон Грикспор (Нидерланды).