Медведев в двух сетах уступил Баутиста-Агуту и не смог защитить титул на Мальорке
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Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире на Мальорке (Испания). В матче 1/4 финала он уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 2:6.
Встреча на травяном турнире продолжалась 1 час 10 минут. Первая ракетка мира Медведев трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, не сделал ни одного эйса, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести.
Медведев был действующим победителем этого турнира. Таким образом, теперь россиянин не сможет защитить титул.
В полуфинале турнира Баутиста-Агут встретится с победителем матча Антуан Белье (Швейцария) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
Мальорка. 1/4 финала
23 июня 2022, четверг. 18:35 МСК
1
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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