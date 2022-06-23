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Медведев в двух сетах уступил Баутиста-Агуту и не смог защитить титул на Мальорке

Медведев в двух сетах уступил Баутиста-Агуту и не смог защитить титул на Мальорке
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Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире на Мальорке (Испания). В матче 1/4 финала он уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 2:6.

Встреча на травяном турнире продолжалась 1 час 10 минут. Первая ракетка мира Медведев трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, не сделал ни одного эйса, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Медведев был действующим победителем этого турнира. Таким образом, теперь россиянин не сможет защитить титул.

В полуфинале турнира Баутиста-Агут встретится с победителем матча Антуан Белье (Швейцария) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Мальорка. 1/4 финала
23 июня 2022, четверг. 18:35 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Роберто Баутиста-Агут
20
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Сезон на траве для Медведева закончен. Он проиграл своему самому неудобному сопернику Сезон на траве для Медведева закончен. Он проиграл своему самому неудобному сопернику
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