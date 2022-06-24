Радукану пройдёт ещё одно обследование перед принятием решения об участии в Уимблдоне

Чемпионка US Open 2021 года 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану близка к полному восстановлению после травмы. Она примет участие в Уимблдоне, сообщает MorningStar со ссылкой на PA.



Во время первого турнира на траве в нынешнем сезоне Радукану отыграла лишь семь геймов. Ей пришлось сняться с турнира в Ноттингеме (Великобритания) из-за травмы.



После этого она не смогла выступить на турнире WTA в Истбурне. Но в дальнейшем спортсменка тренировалась в All England Club.



Ожидается, что в ближайшее время она пройдёт заключительное обследование. После этого будет принято итоговое решение по поводу участия в турнире.

Ранее стало известно, что Радукану сменила тренера. Эту должность займёт бывшая британская теннисистка Джейн О'Донохью.