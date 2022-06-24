Маттео Берреттини выложил селфи с Рафаэлем Надалем. Фото
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11-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке, сделанном после тренировки на центральном корте Уимблдона, Берреттини стоит рядом с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
«Первая в истории предтурнирная тренировка на центральном корте Уимблдона. Рафаэль, всегда приятно [встретиться]», — подписал фотографию Берреттини.
Фото: из личного архива маттео берреттини
Напомним, на Уимблдоне 2021 года Берреттини дошёл до финала, где уступил 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Что касается Надаля, то он пропустил тот турнир из-за травмы.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
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