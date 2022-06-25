Глава WTA прокомментировал недопуск россиянок и белорусок на турнир ITF в Латвии

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал ситуацию с недопуском российских и белорусских теннисисток до турнира ITF в Лиепае (Латвия).

«Мы придерживаемся своих принципов по заявкам на турниры для всех спортсменов согласно рейтингу. Мы связались с ITF, чтобы они помогли тем, на кого повлияло это решение, при наличии соответствующего рейтинга найти другие турниры, как это происходило ранее с соревнованиями в Великобритании и Германии.

Нас заверили, что ITF предлагает всем игрокам всю возможную поддержку, чтобы у каждого были одинаковые возможности соревноваться и играть в турнирах в соответствии с рейтингом», – приводит слова Саймона журналист Янник Шнайдер.

Планировалось, что турнир ITF в Лиепае будет проходить в мае. Но из-за ситуации с российскими и белорусскими теннисистками его решили отложить. Теперь соревнования запланированы на вторую декаду июля.

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