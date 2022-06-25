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Радукану объявила о готовности к Уимблдону

Радукану объявила о готовности к Уимблдону
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Британская теннисистка Эмма Радукану сообщила, что восстановилась после травмы и готова к выступлению на Уимблдоне. Ранее спортсменка пропустила почти весь травяной сезон из-за проблем со здоровьем.

«Думаю, что на этой неделе я хорошо подготовилась. Ранее были моменты, когда я была не уверенна, что смогу подготовиться к Уимблдону. Тогда мы думали, что всё будет зависеть от моего дальнейшего состояния. Но эта неделя прошла очень хорошо.

Теперь впереди дорога, на которой можно нажать на полный газ. Мы все с нетерпением ждём турнир, все готовы.

В прошлом году я приехала сразу после экзаменов. Тогда я была свежа, готова играть. Сейчас у меня аналогичное состояние, если честно. Думаю, что Уимблдон вызывает у меня особые чувства», — цитирует Радукану Evening Standard.

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