Радукану объявила о готовности к Уимблдону

Британская теннисистка Эмма Радукану сообщила, что восстановилась после травмы и готова к выступлению на Уимблдоне. Ранее спортсменка пропустила почти весь травяной сезон из-за проблем со здоровьем.



«Думаю, что на этой неделе я хорошо подготовилась. Ранее были моменты, когда я была не уверенна, что смогу подготовиться к Уимблдону. Тогда мы думали, что всё будет зависеть от моего дальнейшего состояния. Но эта неделя прошла очень хорошо.



Теперь впереди дорога, на которой можно нажать на полный газ. Мы все с нетерпением ждём турнир, все готовы.



В прошлом году я приехала сразу после экзаменов. Тогда я была свежа, готова играть. Сейчас у меня аналогичное состояние, если честно. Думаю, что Уимблдон вызывает у меня особые чувства», — цитирует Радукану Evening Standard.

Новость по теме Агент Радукану ответил критикам спортсменки