Берреттини — о своих шансах на Уимблдоне: это звучит безумно, но я знаю, что могу выиграть

Финалист Уимблдона — 2021, итальянский теннисист Маттео Берреттини оценил свои шансы на победу в британском турнире в этом году.
«Это звучит безумно, но я знаю, что могу выиграть. Это бы очень много для меня значило, это был бы лучший момент в моей карьере и жизни.
В прошлом году я проиграл в финале, и это совершенно изменило мою жизнь, так что победа изменила бы еще больше. Но приятно думать, что я все тот же парень с мечтой о теннисе, с мечтой просто сыграть на этом турнире, даже не победить», — приводит слова Берреттини The Guardian.
Напомним, после трёхмесячного отсутствия из-за травмы руки и возвращения в тур Маттео Берреттини выиграл два травяных турнира: ATP-250 в Штутгарте и ATP-500 в Лондоне.
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