Гауфф — о своём проигрыше в финале «Ролан Гаррос»: это повод для гордости, а не для грусти

18-летняя теннисистка, представляющая США, Кори Гауфф рассказала, что недавнее поражение в финале Ролан Гаррос от первой теннисистки мира Иги Свентек является для неё поводом для гордости, а не для грусти и разочарования.
«Очевидно, что это супер-успешный результат, которым я горжусь. Это заставило меня поверить в то, что я способна выйти в финал. Тот факт, что меня от победы отделяет всего один матч определенно заставляет чувствовать, что однажды я смогу стать обладателем большого трофея.
Тот финал не был таким большим разочарованием и поводом для грусти. Сначала, я много плакала, и действительно не осознавала, что это был финал Большого шлема, и то, что я только что сделала. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять это, и, в конце концов, я действительно гордилась собой. Надеюсь, что однажды я выиграю турнир Большого шлема», — приводит слова Кори Гауфф TennisMajors.
28 июня Кори Гауфф сыграет в первом круге Уимблдона против румынки Елены-Габриэль Русе.
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