Кафельников показал своё архивное фото с детских сборов
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Экс первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников поделился в своих социальных сетях фотографией со своих детских теннисных сборов.
«Увидел архивное фото с детских теннисных сборов!!! Найдете меня*?» — сопроводил фотографию Евгений Кафельников.
Первым тренером Евгения Кафельникова был Валерий Песчанко, который также приложил руку к становлению экс первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой. С 1991 по 1998 год Евгений тренировался у тренера Анатолия Лепёшина. С 2000 по 2002 год тренером теннисиста был Сергей Пономарёв.
Кафельников является олимпийским чемпионом, победителем «Ролан Гаррос», Australian Open и многих других турниров.
*Евгений на фото находится в самом верхнем ряду, шестой слева.
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