«Воскресные забавы». Мария Шарапова выложила свежее фото, её возлюбленный отреагировал

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова выложила новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке, сделанном в Музее искусств округа Лос-Анджелес, Шарапова делает вид, что поддерживает огромный камень.

«Воскресные забавы», — подписала она фото.

На пост отреагировал возлюбленный Шараповой, британский бизнесмен Александр Гилкс.

«Думал, ты хочешь выглядеть так, будто толкаешь камень… После всех этих попыток сделать нужный кадр…» — написал он в комментариях.

Фото: из личного архива марии шараповой

Напомним, в апреле 2022 года 35-летняя Мария Шарапова объявила о беременности.

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