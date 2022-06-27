«Воскресные забавы». Мария Шарапова выложила свежее фото, её возлюбленный отреагировал

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова выложила новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке, сделанном в Музее искусств округа Лос-Анджелес, Шарапова делает вид, что поддерживает огромный камень.
«Воскресные забавы», — подписала она фото.
На пост отреагировал возлюбленный Шараповой, британский бизнесмен Александр Гилкс.
«Думал, ты хочешь выглядеть так, будто толкаешь камень… После всех этих попыток сделать нужный кадр…» — написал он в комментариях.
Фото: из личного архива марии шараповой
Напомним, в апреле 2022 года 35-летняя Мария Шарапова объявила о беременности.
Также посмотрите видео, как Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:
- 27 июня 2022
-
09:15
-
09:10
-
08:34
-
08:26
-
07:44
-
07:38
-
07:21
-
03:54
-
00:53
-
00:45
-
00:44
- 26 июня 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:59
-
22:29
-
22:16
-
22:11
-
21:53
-
21:53
-
21:41
-
21:08
-
20:57
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
19:48
-
19:38
-
19:36
-
19:07
-
18:55
-
17:59
-
17:44
-
17:39
-
17:25
-
15:35