Танаси Коккинакис станет следующим соперником Новака Джоковича на Уимблдоне-2022
Поделиться
Определился соперник 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича во втором круге Уимблдона-2022. Им стал австралиец Танаси Коккинакис.
В стартовом для себя матче Коккинакис обыграл представителя Польши Камиля Майхшака со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Коккинакис 17 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Майхшака четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Именно Джокович является его действующим чемпионом, причём в 2021 году серб завоевал в Лондоне третий титул подряд.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
20:18
-
20:16
-
20:13
-
19:53
-
19:35
-
19:31
-
19:29
-
18:50
-
18:50
-
18:36
-
18:26
-
18:21
-
18:08
-
18:08
-
17:50
-
17:31
-
17:30
-
16:29
-
16:27
-
16:01
-
15:54
-
14:53
-
14:49
-
14:42
-
14:18
-
14:04
-
13:59
-
13:49
-
13:34
-
13:02
-
12:39
-
11:29
-
11:15
-
11:01
-
10:15
Партнерский контент