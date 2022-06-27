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Танаси Коккинакис станет следующим соперником Новака Джоковича на Уимблдоне-2022

Танаси Коккинакис станет следующим соперником Новака Джоковича на Уимблдоне-2022
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Определился соперник 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича во втором круге Уимблдона-2022. Им стал австралиец Танаси Коккинакис.

В стартовом для себя матче Коккинакис обыграл представителя Польши Камиля Майхшака со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Коккинакис 17 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Майхшака четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Именно Джокович является его действующим чемпионом, причём в 2021 году серб завоевал в Лондоне третий титул подряд.

Уимблдон (м). 1-й круг
27 июня 2022, понедельник. 16:25 МСК
Танаси Коккинакис
79
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 7    
6 5 		2 5    
             
Камиль Майхшак
91
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
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