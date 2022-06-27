Фото: жених Марии Шараповой забавно пародирует беременную теннисистку

Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал в социальных сетях новые фото беременной невесты. В конце апреля стало известно, что пара ждёт первенца.
«Воскресное спокойствие перед рождением», — подписал снимки Гилкс.
Фото: из личного архива Алекса Гилкса
Фото: из личного архива Алекса Гилкса
Фото: из личного архива Алекса Гилкса
Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также Мария — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 27 июня 2022
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