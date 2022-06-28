Вавринка — о поражении в 1-м круге Уимблдона: такие матчи не помогают обрести уверенность
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал поражение в матче первого круга Уимблдона. Он уступил в четырёх сетах итальянцу Яннику Синнеру. Встреча закончилась со счётом 5:7, 6:4, 3:6, 2:6.
«Я расстроен тем, как сегодня сыграл. Тем, какой уровень показал. Я пытался выжать из себя большее, был лучше на тренировках. И рассчитывал на большее. Конечно, я разочарован из-за этого поражения.
Есть и положительные моменты. Но сейчас я больше расстроен. Думаю, что мне нужно продолжать и пытаться прогрессировать. Сейчас у меня в голове слишком много мыслей. Мне нужна уверенность в себе, а она приходит с победами. Такие матчи, как сегодня, совсем не помогают», — цитирует Вавринку UbiTennis.
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