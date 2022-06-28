Надежда Петрова объяснила, чем легализация коучинга будет полезна теннису

Экс третья ракетка, бывшая российская теннисистка Надежда Петрова предположила, как грядущая легализация повлияет на теннис.

«Коучинг делают не для игроков, а чтобы интересно было зрителям. Чтобы было интереснее следить за игрой, быть в курсе дела, быть ближе к игрокам.

Для теннисиста это полезно, потому что иной раз матч пролетает как одно мгновение. Не понимаешь, что надо сделать, чтобы переломить ход игры. Эмоции зашкаливают, и ты не знаешь, как совладать с ними. Тренер подсказывает, а со стороны виднее — он может донести то, что надо сделать, чтобы переломить ход игры, на чём сфокусироваться. Или сказать о слабой стороне соперника, которую ты не видишь.

Но для оппонента это может быть психологическим переломом, потому что ты начинаешь думать: «Так, вышел тренер, что, интересно, скажет? Будут изменения». Вот эти разговоры в голове могут просто плохо отразиться на своей же игре. Против ли я? Да, в каких-то рамках разрешила бы. Тирады я бы исключила, но пару слов — под право, под лево — да. Чтобы тренер мог немного со стороны участвовать в игре теннисиста», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.