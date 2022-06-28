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Рафаэль Надаль эмоционально прокомментировал непростой старт на Уимблдоне

Рафаэль Надаль эмоционально прокомментировал непростой старт на Уимблдоне
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выход во второй круг Уимблдона-2022.

В стартовом матче Надаль (2) обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:4.

«В первую очередь хочу отдать должное Франу. Думаю, он играл великолепно, был неуступчивым соперником. Мне было тяжело не играть в этом удивительном месте три года. Я очень рад вернуться.

Последние три года моя нога не ступала на травяной корт, так что мне нужно время! Это был мой первый матч. Каждый день здесь – испытание, сегодня было важное испытание… Победа – самое главное.

Я ещё помню те прекрасные дни, когда мог играть в финале «Ролан Гаррос», а на следующий день – выходить на корт в Квинсе. Сейчас моё тело не позволяет мне это делать.

Самое главное сейчас — это то, что я на Уимблдоне и выиграл свой первый матч», — сказал Надаль в интервью на корте.

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