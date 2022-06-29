Ига Свёнтек обратилась к организаторам Уимблдона после победы в первом круге
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала новый пост в своих социальных сетях, после того как одержала победу в первом круге Уимблдона. Свёнтек со счётом 6:0, 6:3 обыграла представительницу Хорватии Яну Фетт, занимающую 252-е место в мировой классификации.
Польская спортсменка поблагодарила организаторов за то, что её матч поставили на центральный корт.
«Спасибо, Уимблдон, за честь стартовать на центральном корте. Уверенный матч сегодня», — написала Ига.
Во втором круге Ига Свёнтек сразится с Лесли Керкхове из Нидерландов, которая в своём матче первого круга переиграла британку Сонай Картал со счётом 6:4, 3:6, 6:1.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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