Дзаламидзе: сперва мне было стыдно, что у меня российский паспорт

Бывшая российская теннисистка Натела Дзаламидзе, сменившая гражданство на грузинское, рассказала, как ей далось это решение. Благодаря смене гражданства она сможет выступить на Уимблдоне. Спортсменка выступает в парном разряде, первый матч на турнире она проведёт 30 июня.



«Я понимаю украинцев и их позицию. Когда всё это началось, я столкнулась с серьёзной агрессией в свой адрес. Получала много неприятных сообщений даже от близких.



Не хочу искать оправданий происходящему, но несправедливо, чтобы за это осуждали спортсменов. Сперва мне было стыдно, что у меня российский паспорт. Но затем я подумала: «Я — хороший человек. Почему я должна испытывать такие чувства? Я много и упорно работала, чтобы стать спортсменкой. Почему теперь я должна забыть о своих целях в жизни?» — приводит слова Дзаламидзе DW*.



*— выполняет функции иноагента.

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