Матс Виландер объяснил, почему считает Игу Свёнтек фаворитом Уимблдона

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер рассказал, почему, по его мнению, первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек является главным претендентом на победу в Уимблдоне. Вчера, 28 июня, Свёнтек вышла во второй круг соревнований, разгромив 252-ю ракетку мира Яну Фетт со счётом 6:0, 6:3.
По словам Виландера, в случае со Свёнтек дело не в том, кто лучше играет на траве, а в том, что Ига понимает, как именно хочет играть.
«Я по-прежнему считаю Игу фаворитом. Это не потому, что она лучше играет на травяных кортах в настоящее время. Она лучше других определилась с тем, в какой именно теннис она хочет играть.
Не думаю, что она собирается ввязываться в длинные розыгрыши. Думаю, это хорошо для неё», — приводит его слова Eurosport.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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