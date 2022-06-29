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Матс Виландер объяснил, почему считает Игу Свёнтек фаворитом Уимблдона

Матс Виландер объяснил, почему считает Игу Свёнтек фаворитом Уимблдона
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер рассказал, почему, по его мнению, первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек является главным претендентом на победу в Уимблдоне. Вчера, 28 июня, Свёнтек вышла во второй круг соревнований, разгромив 252-ю ракетку мира Яну Фетт со счётом 6:0, 6:3.

По словам Виландера, в случае со Свёнтек дело не в том, кто лучше играет на траве, а в том, что Ига понимает, как именно хочет играть.

«Я по-прежнему считаю Игу фаворитом. Это не потому, что она лучше играет на травяных кортах в настоящее время. Она лучше других определилась с тем, в какой именно теннис она хочет играть.

Не думаю, что она собирается ввязываться в длинные розыгрыши. Думаю, это хорошо для неё», — приводит его слова Eurosport.

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