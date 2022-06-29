Матс Виландер назвал причину поражения Серены Уильямс в первом круге Уимблдона
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер объяснил, почему, по его мнению, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона. Соперницей 40-летней Уильямс была представительница Франции Армони Тан, одержавшая победу со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7).
По мнению Виландера, всё дело в том, что соперницы перестали бояться Серену.
«Фактора страха, я думаю, больше нет. Раньше он существовал, но я не думаю, что эти молодые спортсменки боятся её. Они ведь не видели, как она регулярно побеждает», — приводит слова Матса Виландера Eurosport.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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