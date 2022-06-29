«Они думают, что больше нет никаких границ дозволенного». Кирьос обрушился на болельщиков
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Австралийский теннисист Ник Кирьос жёстко раскритиковал болельщиков после матча первого круга Уимблдона с британцем Полом Джаббом. Матч закончился победой Ника со счётом 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5.
Матч сопровождался скандалом. По ходу встречи Кирьос ударил мячом в сторону зрителей. Также в ходе одного из эпизодов он плюнул в сторону болельщиков. После матча австралиец признался, что действительно плюнул в сторону трибун.
«Я думаю, что болельщики совсем потеряли грань дозволенного. Они думают, что больше нет никаких границ. Если я проигрываю, вы даже не представляете, сколько оскорблений я получаю! Это поколение людей считает, что в соцсетях они могут делать всё, что угодно, поливать других грязью», — сказал Кирьос на пресс-конференции.
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