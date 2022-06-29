Новак Джокович не проигрывает на Уимблдоне с 2017 года
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович одержал 23-ю победу подряд на Уимблдоне.
Это произошло во втором круге Уимблдона-2022. Действующий чемпион Джокович (1) уверенно обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (79-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4, 6:2.
В последний раз Джокович проигрывал в Лондоне в 2017 году. Его беспроигрышная серия – пятая по продолжительности в профессиональной истории турнира «Большого шлема» на траве.
Больше побед подряд было лишь у:
Бьорн Борг (Швеция) – 41 матч
Роджер Федерер (Швейцария) – 40
Пит Сампрас (США) – 31 и 25.
Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне-2022 станет его соотечественник Миомир Кецманович (25).
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