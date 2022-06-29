Новак Джокович заявил о готовности оказать любую поддержку детям Бориса Беккера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказался о ситуации шестикратного победителя мэйджоров, немца Бориса Беккера, отбывающего тюремный срок в Великобритании.
«Мы не общались с ним напрямую, но разговаривали через его окружение. Я очень рад, что его сын Ноа с подругой пришли навестить меня в первом раунде Уимблдона (они присутствовали в ложе Новака. – Прим. «Чемпионата»), а теперь и во втором. Они сообщили мне, что впервые готовятся навестить Бориса в тюрьме в ближайшие дни, я постараюсь оказать им свою поддержку, так как считаю Бориса членом семьи, он мне очень дорог, мы через многое прошли вместе.
У меня разрывается сердце, когда я наблюдаю за тем, через что ему приходится проходить, я не могу себе представить, как сейчас тяжело его семье, они знают, что могут рассчитывать на меня во всём, что им требуется», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2022.
- 29 июня 2022
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