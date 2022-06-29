«Сегодняшнее утро было таким». Рафаэль Надаль опубликовал новое фото с Уимблдона-2022

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях новое фото с Уимблдона-2022.
«Сегодняшнее утро было таким», — подписал снимок Надаль, добавив эмодзи «большой палец вверх».
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Ранее Надаль (2) вышел во второй круг Уимблдона-2022, обыграв представителя Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:4. Следующим соперником 36-летнего Надаля станет литовец Ричардас Беранкис.
Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.
- 29 июня 2022
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