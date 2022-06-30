Энди Маррей назвал причину важности рейтинга ATP

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей объяснил, почему, по его мнению, рейтинг ATP имеет большое значение. Маррей не был посеян на Уимблдоне и проиграл американцу Джону Иснеру во втором круге турнира.

«Здесь я мог бы неплохо выступить. Одна из причин, по которой важно улучшать свой рейтинг и пытаться попасть в посев, — возможность избежать игры с топ-игроками и такими опасными парнями в начале турниров», — приводит слова Энди Eurosport.

В настоящее время Энди Маррей является 52-й ракеткой мира. Следующий турнир «Большого шлема» — US Open, он пройдёт с 29 августа по 11 сентбря.

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