Энди Маррей назвал причину важности рейтинга ATP
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей объяснил, почему, по его мнению, рейтинг ATP имеет большое значение. Маррей не был посеян на Уимблдоне и проиграл американцу Джону Иснеру во втором круге турнира.
«Здесь я мог бы неплохо выступить. Одна из причин, по которой важно улучшать свой рейтинг и пытаться попасть в посев, — возможность избежать игры с топ-игроками и такими опасными парнями в начале турниров», — приводит слова Энди Eurosport.
В настоящее время Энди Маррей является 52-й ракеткой мира. Следующий турнир «Большого шлема» — US Open, он пройдёт с 29 августа по 11 сентбря.
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