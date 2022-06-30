Карлос Алькарас прокомментировал выход в третий круг Уимблдона — 2022
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Седьмая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свой выход в третий круг Уимблдона.
«Потрясающе впервые выйти в третий круг Уимблдона. Мне очень нравится играть здесь. Это вообще главное для меня – наслаждаться теннисом. Я люблю играть в эту игру и получаю удовольствие от каждой секунды на корте. Результаты приходят вместе со всем этим.
Конечно, показывать такую игру и побеждать лучших в мире – это исполнение моей мечты», — приводит слова Алькараса Eurosport.co.uk.
Напомним, в матче второго раунда Алькарас (5) обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 6:4, 7:6 (7:0), 6:3. Встреча продлилась 2 часа 8 минут.
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